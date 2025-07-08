Le Pen'in Partisine Yolsuzluk Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), adı daha önce de Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzlukla anılan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddialarının ardından konu hakkında soruşturma başlattı.

EPPO sözcüsü, Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP'de üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubuyla ilişkili yolsuzluk iddiaları hakkında basına konuştu.

Sözcü, EPPO'nun ID grubunun yolsuzluğa karıştığı iddialarının ardından konuya ilişkin soruşturma açtığını doğruladı.

Avrupalı Le Monde, Die Zeit, Falter basın organları ve Kontraste televizyon programının yaptığı araştırma, Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP'de üyesi olduğu ID grubuyla ilgili bir yolsuzluk skandalını gündeme getirmişti.

Basın kuruluşlarının AP'nin Maliye Genel Müdürlüğünün gizli bir raporuna dayandırdığı verilere göre ID, bir önceki yasama döneminde AP bütçesinden 4,33 milyon avro tutarında usulsüz harcama yapmıştı.

AP Sözcüsü Delphine Colard, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu siyasi grubun 9. parlamento döneminin (2019-2024) sonunda, Temmuz 2024'te varlığını yitirdiğini, bu fesih sonrasında hesapların kapatılması sürecinin ise hala devam ettiğini bildirmişti.

Siyasi grupların tahsisatlarının kullanımını düzenleyen kurallar uyarınca, grupların mali raporlarının Bütçe Kontrol Komitesi'ne (CONT) iletildiğini ve onaylanmasının ardından 1 yıl sonra yayımlandığını ifade eden Colard, "ID grubunun 2024 hesaplarıyla ilgili olarak, CONT'a sevk henüz gerçekleşmedi." bilgisini paylaşmıştı.

Le Pen'in daha önce karıştığı yolsuzluk

Le Pen, 31 Mart'ta Fransız mahkemesi tarafından AP milletvekilli olduğu 2004-2017 yıllarında parlamentonun fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle görülen davada suçlu bulunmuştu.

AP'nin avukatı, kararın akabinde Le Pen ve beraberinde suçlu bulunan kişilerden "haksız yere kullanılan tutarın iadesi"ni talep etmişti. İlgili haberlerde bu miktarın 3,5 milyon avro olduğu belirtilmişti.