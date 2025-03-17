Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosu'ndaki Fransız bir üyenin, ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye yanıt verdi. Leavitt, "O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım." dedi.
Leavitt, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasına zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması'na gönderme yapmış oldu. 1944'te gerçekleşen Normandiya Çıkarması'na ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor - Son Dakika
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