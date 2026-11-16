Lee Jae Myung, ASEAN ile ticaret hedefini 300 milyar dolara çıkarmak için çalışacak - Son Dakika
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Lee Jae Myung, ASEAN ile ticaret hedefini 300 milyar dolara çıkarmak için çalışacak

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ASEAN Zirvesi'nde küresel belirsizlikte Güney Kore-ASEAN işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Lee, ikili ticaret hedefini 300 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını, yapay zeka ve kültürde iki girişim duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, küresel belirsizlik ortamında ülkesi ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Filipinler'in ev sahipliğinde 49'uncusu düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde Güney Kore-ASEAN konulu toplantının açılışında konuştu.

Lee, giderek derinleşen jeopolitik çatışmaların ve artan ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde, Güney Kore ile ASEAN arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

ASEAN ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının geliştirilmesine yönelik süren müzakerelere işaret eden Lee, "Küresel ticaret ortamındaki değişimlere yanıt olarak yıllık ikili ticaret hedefimizi 300 milyar dolar değerine çıkarmak için çalışacağız." dedi.

Lee, ASEAN ile ülkesi arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan yapay zeka ve kültür alanlarında iki girişimi duyurarak, ASEAN'ın Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarı teşvik etme konusunda önemli bir ortak olduğunun da altını çizdi.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Doğu Timor'u bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) sahip, 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaGüney KoreDiplomasiEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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