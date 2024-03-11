Lefkoşa Belediye Tiyatrosu İstanbul\'da sahne alacak

Güncel

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre topluluk, 13-16 Mart'ta "Parkta Güzel Bir Gün" oyununu sahneleyecek.

Topluluk, İBB Şehir Tiyatroları ile Lefkoşa Belediyesinin yaptığı uluslararası işbirliği kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani ve Melihat Beşe Günalp rol alacak.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur'u, bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürt durumun esiri olur."