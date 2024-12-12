LEGO, Çin Pazarında Yatırımlarına Devam Edecek

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BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Küresel oyuncak devi LEGO Grubu, gelişen perakende ortamında çeşitlenen tüketici taleplerini karşılamak için Çin pazarında markalaşma ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

LEGO Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LEGO Çin Genel Müdürü Paul Huang, Xinhua'ya verdiği demeçte, "LEGO Grubu, oldukça büyük pazar potansiyeline sahip Çin'de uzun vadeli gelişim konusunda kararlı" dedi.

Çin, LEGO Grubu için önemli bir stratejik büyüme pazarı. Çin pazarına 1983 yılında giren grup, bugüne kadar ülke genelinde 120'den fazla şehirde 400'den fazla mağaza açtı.

Son yıllarda genel makroekonominin karşılaştığı bazı zorluklara dikkat çeken Huang, grubun geleceğe daha fazla odaklandığını ve Çin'deki çocuklara daha eğlenceli deneyimler sunmak için çeşitli alanlardaki yatırımlarını artırdığını belirtti.

Çin'in doğusundaki Jiaxing şehrindeki fabrikasında üretim kapasitesini artıran LEGO Grubu, Shanghai'da önümüzdeki yıl açılması planlanan bir LEGOLAND inşa ediyor. Şirket, Shanghai'da grubun dört dijital merkezinden biri olarak hizmet veren özel bir yerel dijital teknoloji ekibi de kurmuş durumda.