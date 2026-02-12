Leipzig'de PKK Propagandası Yapan İki Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Leipzig'de PKK Propagandası Yapan İki Zanlı Yakalandı

12.02.2026 11:38
Almanya'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan iki kişi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile tutuklandı.

Almanya'nın Leipzig kentinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen iki zanlının, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucuyla yakalanarak tutuklandıkları bildirildi.

Leipzig Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre özel görev timi, hafta sonu Dresdner Caddesi'nde devriye görevi sırasında, bir taksiyi kontrol amacıyla durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Numan K. kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin çantasında 9 milimetre çapında ruhsatsız 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Olayın ardından Numan K. ile yaşadığı belirtilen 56 yaşındaki Metin B'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız silahların yanı sıra 1 kilogramdan fazla sentetik uyuşturucu bulundu.

Leipzig Savcılığı Sözcüsü Ricardo Schulz, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek şüphelilerin silahlarla ne yapmayı planladıklarının araştırıldığını ifade etti.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle olası bir saldırı ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında tutuklama kararı çıkartıldığı ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

