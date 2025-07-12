Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı - Son Dakika
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Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

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Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
12.07.2025 16:20
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Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
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Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Marsilya'dan İstanbul Havalimanı'nda indiği esnada apronda gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında karar verildi.

APRONDA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği, Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra dün İstanbul Havalimanı'nda apronda gözaltına alınan Aslan Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

TUTUKLANDI

Özdemir, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Özdemir, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece dergiye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılık bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, dün Özdemir'in Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına almıştı.

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Son Dakika Güncel Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı - Son Dakika

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