LEMAN Soruşturmasında 3 Şüpheli Tahliye Edildi
LEMAN Soruşturmasında 3 Şüpheli Tahliye Edildi

LEMAN Soruşturmasında 3 Şüpheli Tahliye Edildi
26.09.2025 14:49
LEMAN Soruşturmasında 3 Şüpheli Tahliye Edildi
LEMAN dergisi karikatürü nedeniyle gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin yayımlanmasıyla ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çizimi yapan Doğan Pehlevan 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheliler Zafer Aknar, Cebrail Okçu ve Ali Yavuz itiraz üzerine ağır ceza mahkemesince adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LEMAN Soruşturmasında 3 Şüpheli Tahliye Edildi - Son Dakika

