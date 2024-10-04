Lesotho, Bağımsızlığının 58. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Lesotho, Bağımsızlığının 58. Yıldönümünü Kutladı

Lesotho, 4 Ekim Bağımsızlık Günü'nde törenle bağımsızlığını kutladı. Kral ve hükümet yetkilileri katıldı.

04.10.2024 23:46
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CAPE Güney Afrika ülkesi Lesotho Krallığı, ülkenin bağımsızlığının 58. yılını kutluyor.

Ülkenin ulusal bayramı kabul edilen "4 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla, Kral 3. Letsie, Başbakan Sam Matekane ile hükümet üyeleri, üst düzey yetkililer ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Başkent Maseru'daki Setsoto Stadyumu'ndaki törende Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed de da hazır bulundu.

İngiltere'den bağımsızlığını 4 Ekim 1966 yılında kazanan Lesotho, Fas ve Esvatini Krallığı ile Afrika'nın üç krallığından biri olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 30 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan ve denize kıyısı bulunmayan ülke, sınırlarının tamamını tek komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile paylaşıyor.

Meşruti monarşiyle yönetilen Lesotho'nun 2,1 milyonluk nüfusunun büyük bölümünü yerel Sotho halkından oluşuyor.

Kaynak: AA

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