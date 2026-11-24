Belçika temsilcisiyle İsrailli takımın maçının Leuven kentinde oynanmasına izin vermeyen Belediye Başkanı Muhammed Ridouani hakkında ayrımcılık ve antisemitizm suçlamasıyla bölge İçişleri Bakanlığına yapılan şikayetler reddedildi.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Hapoel Beer Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının Leuven'de oynanmasını kamu güvenliği nedeniyle reddeden Ridouani hakkında ayrımcılık ve antisemitizm suçlamasıyla 2 şikayet yapıldı.

Flaman Bölgesi'nin İçişleri Bakanlığına gönderilen şikayetleri incelendikten sonra açıklama yapan bölgenin İçişleri Bakanı Hilde Crevits, Ridouani'nin kararının antisemitizmden kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Crevits, "Karar, güvenlik risklerine dair somut değerlendirmeye dayanmaktadır, İsrail kimliğiyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullandı.

Ridouani, ülkesinin Union Saint-Gilloise takımıyla İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına Leuven'deki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapmasına izin vermemişti.

Belçika Milli Takımı'nın 2024 yılında Uluslar Ligi'ndeki İsrail maçını Macaristan'da oynamasına atıfta bulunan Ridouani, daha önce Leuven kentinde Belçika Kadın Milli Takımı'nın İsrail ile oynamasına izin verilmediğini hatırlatmıştı.

İki takım arasındaki müsabaka 22 Ekim'de Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da oynanmış, Belçika ekibi karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.