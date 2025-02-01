Lev Tahor'un Üst Düzey Üyesi Yakalandı

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Guatemala'da çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında Yahudi tarikatı Lev Tahor'a yönelik operasyonları genişleten polis, tarikatın üst düzey isimlerinden Yoel Alter'i yakaladı.

TRT World'ün haberine göre, 35 yaşındaki Alter, hafta başında başkent Guatemala'da devlet tarafından işletilen "çocuklara yönelik tedavi merkezi" önünde gözaltına alındı.

Alter'i Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile koordinasyon içerisinde yakalayan polis, onun, Meksika'da insan kaçakçılığı suçundan arandığını doğruladı.

Yoel Alter'in yakında Meksika'ya iade edilmesi bekleniyor.

Savcılara göre yetkililer, en az 148 çocuğu, cinsel istismarla suçlanan ebeveynlerinden ayırdıktan sonra koruyucu gözetim altına aldı. Soruşturmalar devam ederken çocuklar devletin koruması altında kalmaya devam ediyor.

Operasyonlar büyüyor

Guatemala İnsan Ticaretiyle Mücadele Ofisi savcılarından Nancy Paiz, yaptığı açıklamada, "Şikayetçilerin ifadelerine, elde edilen kanıtlara ve tıbbi muayenelere dayanarak, bu çocuklara karşı zorla evlendirme, istismar ve ilgili suçlar gibi insan ticareti biçimlerinin görüldüğünü tespit etmek mümkün oldu." dedi.

Yetkililer ayrıca tarikatın bazı genç annelerin Lev Tahor liderlerinin emri doğrultusunda hükümete baskı yapmak için "çocuklarını kasten aç bıraktıklarını" iddia ediyor.

Lev Tahor'un birçok üst düzey ismi yakalandı

Ocak ayında tarikatın birçok üst düzey ismi gözaltına alındı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Guatemalalı yetkililer, geçen ay, Lev Tahor tarikatının "lideri" Aaron Teller'in insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Guatemala'da çocuk istismarı ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından kaçmaya çalışan tarikat üyesi Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, El Salvador'da polis ekiplerince yakalandı.

Tarikatın üst düzey üyelerinden Josef Rosner, çocuk istismarı ve "zorla evlendirilmek üzere insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Lev Tahor liderlerinden Haham Eliezer Rompler de bu hafta başında El Salvador'da yakalandı.

Yerel basına göre, Rompler, Guatemalalı yetkililerin Lev Tahor'a yönelik operasyonlara başlamasının ardından El Salvador'a kaçmaya çalıştı ancak sınırda polis ekiplerince yakalandı.

Guatemala polisi Aralık 2024'te, Yahudi tarikatı Lev Tahor'un Santa Rosa'daki yerleşkesine baskın düzenleyerek cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıklarından şüphelenilen 160 çocuk ve 40 kadını devlet koruması altına almıştı.

Yahudi tarikatı Lev Tahor

Lev Tahor, çocuk istismarı, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı ile anılan Ultra Ortodoks (Haredi) bir Yahudi tarikatı olarak biliniyor.

Tarikat,1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu, ancak daha sonra buradan ABD, Kanada ve nihayetinde Latin Amerika'ya taşındı.

Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor.

Tarikat, üyeleri üzerinde sıkı bir kontrol uyguluyor, eğitimlerini, yabancılarla etkileşimlerini sınırlıyor ve hatta bazılarının reşit olmayanlarla evlilikler yapmasını sağlıyor.

Meksikalı yetkililer 2022'de Guatemala sınırı yakınlarındaki Chiapas'ta bulunan bir Lev Tahor kampına baskın düzenleyerek çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.