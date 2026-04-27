Levent Gültekin'den CHP'ye 'isim ver' çağrısı

Gazeteci Levent Gültekin, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve transferlerle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Youtube kanalında konuşan Gültekin, CHP lideri Özgür Özel'in Mustafa Bozbey'e AKP'ye katılma teklifi yapıldığı iddiasını değerlendirdi. Özel'in teklifi yapan kişiyi açıklamamasını eleştiren Gültekin, "Mustafa Bozbey'e kim gitmiş? Bunu niye söylemiyorsunuz? Utanıyor musunuz AK Partililerin adını zikretmekten?" dedi.

Gültekin, CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanlarının tehdit edildiği iddiasının CHP yönetimi için bir sığınağa dönüştüğünü belirterek, "Gidenlerin bir kısmı tamamen Özgür Beyle ve yönetimle yaşadığı huzursuzluktan gidiyor. Sen bunun üzerini örtmek yerine 'tehdide boyun eğdi' diyemezsin" ifadelerini kullandı. Gültekin, isim verilmemesini ve somut kanıt sunulmamasını eleştirerek, "Çık, isim ver, somutlaştır. Kimse bu ahlaksız teklifleri yapanları tanısın" çağrısında bulundu.