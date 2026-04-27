Levent Gültekin'den CHP'ye 'isim ver' çağrısı
Levent Gültekin'den CHP'ye 'isim ver' çağrısı

27.04.2026 15:40
Gazeteci Levent Gültekin, CHP lideri Özgür Özel'in Mustafa Bozbey'e AKP'ye katılma teklifi yapıldığı iddiasına ilişkin isim verilmemesini eleştirdi ve tehdit iddialarının CHP için bir sığınağa dönüştüğünü söyledi.

Gazeteci Levent Gültekin, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve transferlerle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Youtube kanalında konuşan Gültekin, CHP lideri Özgür Özel'in Mustafa Bozbey'e AKP'ye katılma teklifi yapıldığı iddiasını değerlendirdi. Özel'in teklifi yapan kişiyi açıklamamasını eleştiren Gültekin, "Mustafa Bozbey'e kim gitmiş? Bunu niye söylemiyorsunuz? Utanıyor musunuz AK Partililerin adını zikretmekten?" dedi.

Gültekin, CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanlarının tehdit edildiği iddiasının CHP yönetimi için bir sığınağa dönüştüğünü belirterek, "Gidenlerin bir kısmı tamamen Özgür Beyle ve yönetimle yaşadığı huzursuzluktan gidiyor. Sen bunun üzerini örtmek yerine 'tehdide boyun eğdi' diyemezsin" ifadelerini kullandı. Gültekin, isim verilmemesini ve somut kanıt sunulmamasını eleştirerek, "Çık, isim ver, somutlaştır. Kimse bu ahlaksız teklifleri yapanları tanısın" çağrısında bulundu.

Levent Gültekin, Mustafa Bozbey, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:37
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
