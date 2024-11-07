Lewotobi Yanardağı için tahliye çağrısı - Son Dakika
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Lewotobi Yanardağı için tahliye çağrısı

Endonezya, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'ndaki volkanik hareketler nedeniyle 2600 aileyi tahliye ediyor.

07.11.2024 11:50
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Endonezya'nın Flores adasındaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın tekrar patlaması ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

???????The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu verdi.

BNPB, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etrafındaki 7 kilometrelik alan içinde yaşayan 2 bin 600'ü aşkın aileye, bölgeyi kalıcı olarak tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

"Dağ hareket etmez, bizim etmemiz lazım." diyen BNPB Müdürü Suharyanto, hükümetin vatandaşların yeni bir yere taşınmasına veya başka bölgedeki arazilerine ev inşa etmelerine yardım edeceğini bildirdi.

BNPB sözcüsü Abdul Muhari de bu kararın gelecekteki volkanik patlama ihtimallerine karşı alınan "uzun vadeli adımlarından biri" olduğunu kaydetti.

Yanardağın, 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

Endonezya, Yanardağ, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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