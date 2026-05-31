Leyla Bebek 4 Kiloya Ulaştı

4 KİLOYA ULAŞTI

Antalya'da 650 gram ağırlığında, 33 santim boyunda, 24 haftalık dünyaya gelen Leyla İlge Yalçın bebek 5,5 aylık oldu. Duygu Yalçın ile eşi Ali Yalçın çiftinin aylarca yenidoğan yoğun bakımında cihaz ve makinelere bağlı yolunu gözlediği 'Leyloş bebek', zorlu hastane sürecinin sonunda 4 kiloya ulaştı. Yalçın çifti, şimdilerde bebekleri Leyla İlge ile evlerinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.