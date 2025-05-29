Leylekler İçin Direk Değiştirildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde elektrik direği yenileme çalışmaları yapan Meram Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, leylek ailesinin 40 yıldır konakladığı direği değiştirmedi.

Görevliler, Nevşehir- Kırşehir kara yolu üzerindeki Fatih Mahallesi'nde elektrik direği yenileme çalışması yaptı.

Mahalle muhtarı Savaş Yılmaz'ın bilgi vermesi üzerine ekipler, uzun süredir leylek yuvası bulunan direği değiştirmeyerek hattı başka direğe taşıdı.

Yılmaz, AA muhabirine, yıllardır leyleklerin yaşadığı direği değiştirmedikleri için görevlilere teşekkür etti.

Leyleklerin yıllardır göç zamanı aynı direğe yuva yaptığını anlatan Yılmaz, "Bizler de mahalle sakinleri olarak çok mutlu olduk. Leylek ailesi, mahallemizin simgesi oldu artık." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kerem Saat ise 2002'den beri burada ikamet ettiğini ifade ederek, mahalle olarak leylek ailesine alıştıklarını, duyarlı davranıştan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.