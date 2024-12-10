Leylekler Neden Göç Etmiyor? Bitlis'teki Gizemli Durum - Son Dakika
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Leylekler Neden Göç Etmiyor? Bitlis'teki Gizemli Durum

Bitlis'in Budaklı köyünde, kış aylarında göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da göç etmedi. Doğa fotoğrafçısı Cihan Önen, leyleğin neden yerinde kaldığını araştırdı.

10.12.2024 13:34
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BİTLİS'in Budaklı köyünde, kış aylarında göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda göç etmedi.

Güroymak ilçesi Budaklı köyünün tam ortasındaki elektrik direğinin tepesine yuva yapan leylek, köylülerin ilgi odağı oldu. Kış aylarının gelmesiyle, göç etmesi beklenen leylek, geçen yıl olduğu gibi bu sene de kar yağmasına rağmen göç etmedi. Doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Doktor Cihan Önen, normal şartlarda leyleklerin sıcak bölgelere göç eden türlerinden olduğunu, ancak bu leyleğin göç etmediğini söyledi.

Bölgede İron sazlığı ve Budaklı kaplıcalarının olduğunu belirten Önen, "İron sazlığı oldukça geniş bir alana sahip. Ayrıca Budaklı Kaplıcası da bu bölge içerisinde. Yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de leylekler. Göçmen kuşlar da buraya gelerek yer yer beslenmektedirler. Bu leylek eksi 10 derece olmasına rağmen halen burada. Normal koşullarda buradan göç etmesi, daha sıcak yerlere gitmesi gerekiyordu. Hasta ya da zayıf düşüp göç etmek için yeterli gücü kendinde görmediği için kalmış olabilir" dedi.

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

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