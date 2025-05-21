Leylekler Yuva Yaparken Çöp Taşıyor

Leylekler doğadaki çöpleri yuvaya taşımış

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine 5 yıldır gelen leyleklerin, yuvaya taşıdığı çöpler dikkat çekti.

İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi'ndeki direğe yuva yapan ve çevre sakinlerince 'Portakal ailesi' ismi verilen leyleklerin yuvası dikkat çekti. Kısa sürede yuvalarına çok sayıda poşet gibi atık malzemeleri taşıyan leyleklerin terliği bile getirdiği dron ile çekilen görüntülere yansıdı. Leyleklerin adeta çöplerden kendilerine yaptığı yuva, insanların doğaya verdiği zararı da gözler önüne serdi. Leylek ailesini görmek için mahalleyi ziyaret eden gençler ve çocuklar, insanların doğaya çöp bırakmamasını istedi. Leylek ailesini izlemeye gelen çocuklardan Yusuf Mirza, "Leyleği hafta sonları görmek için geliyorum. İnsanların attığı çöpleri leylek yiyecek sanıyor ya da yuvasına layık görüyor. Onları yuvasına taşıdığı için bence yavrularına iyi bakamıyor. Bence insanlara tavsiyem çöpleri geri dönüşüm kutularına atmalı. O kutular boşuna yapılmadı. Leylek küçük çıra dallardan kendine yuva yapıyor. Kolay bir şey değil" diye konuştu.