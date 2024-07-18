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Leyleklerin yavrularını besleme anları görsel şölen oluşturdu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde hasat mevsiminin başlaması ile birlikte tarım arazilerine akın eden leylekler, yavrularını besledikleri yuvalarına sürekli yiyecek taşıyor.

Ebeveynlerin ardıç ağaçlarındaki yuvalar üzerine zaman zaman taşıdıkları yılanlarla da beslenen yavrular, ziyafet anlarına tanıklık edenler için renkli görüntüler oluşturuyor. Canlı kameralarla da izlenebilen leylek yuvalarında yavruların beslenme anları belgesel filmleri aratmıyor. Mekanları görmeye gelen ziyaretçiler de yavruların beslenmelerine zaman zaman yakından tanıklık ediyor. Bu arada, yuvalarda büyüyen ebeveynlerinin taşıdığı yiyeceklerle beslenen yavruların büyük göç öncesi kanat çırparak uçma talimleri yapmaları da dikkat çekiyor. Ebeveynler yuvalara yakın tarlalarda devam eden hasat dönemi nedeniyle ekin biçen biçerdöver ile saman balyası yapan traktörlerin arkasında ve kenarlarında yiyecek topluyor. Leylek sürüleri, hasat mesaisi yapan biçerdöver ve traktör römorklarının arkasında arazide böcek, yılan, solucan gibi yiyecekleri toplayarak besin bekleyen yavruları için yuvalarına götürüyor.

Beyşehir, Türkiye'nin leylek cenneti

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir'i Türkiye'nin leylek cenneti bir bölge olarak nitelendirerek Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden ikisinin burada bulunduğunu hatırlattı. İlkbahar mevsiminde bölgeye gelen leyleklerin yuvalarında dünyaya gözlerini açan yavrularının artık büyüyüp geliştiğini ve uçmaya hazır hale geldiğini anlatan Büyükkafalı, daha çok gıdaya ihtiyaç duymaya başladıklarını aktardı. Bu nedenle ebeveynlerinin bölgede başlayan hasat nedeniyle tarım alanlarına akın etmeye başladığını vurgulayan Büyükkafalı, çok sayıda leyleği bu dönemde burada biçerdöver ve traktör arkasında yiyecek ararken görebilmenin mümkün olduğunu belirtti. Leyleklerin biçerdöverlerin kazıdığı yerde yılan, solucan, böcek, fare gibi birçok besin maddesini bulabildiğini vurgulayan Büyükkafalı, bunların kursaklarda yuvalara taşındığını aktardı.

Büyükkafalı, "Tabi yavrular çok büyüdüğü için ve uçuş eğitimi de aldıkları için daha çok yemeye ihtiyaçları oluyor. Yuvalarda iki ya da üç leylek kalıyor. Dördüncüyü pek besleyemiyorlar. Ebeveynler yavrular büyüdükleri için devamlı çalışmak durumundalar. Anne ve babalar nöbetleşe giderek yiyecekleri yaklaşık bir saat içerisinde toplayıp kursaklarında getirirler ve yavrularını doyurmaya çalışırlar. Bu süreç akşama kadar, havanın kararmasına kadar devam eder. Sonra da dinlenmeye çekilirler. Özellikle belediyenin canlı yayın kamerasının olduğu leylekler vadisindeki yuvalarda ebeveynlerin ağzında getirdiği yılanlarla besleme yapması belgesel tadında oluyor. Bu tür beslenimleri sıklıkla izleyebiliyorsunuz, hem canlı yayın kameralarından hem de oradaki platformdan çıplak gözle de izleyebilmek mümkün oluyor" dedi.

Ziyaretçi yoğunluğu arttı

Büyükkafalı, çok ziyaretçi çeken leyleklerin mekanlarının Yeni Konya Antalya kara yolunun hizmet vermeye başlamasının ardından bölgeye tur düzenleyen şirketlerin mesaisini artırmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun da artmaya başladığını vurgulayarak, "Türkiye'de leylek popülasyonu, yoğunluğu bu kadar olan başka bir bölge yok. O yüzden burası çok önemli. Ama bizim tanıtımla ilgili daha yapacaklarımız var. Burası Türkiye'nin leylek cenneti bir bölgesi. Burada Beyşehir Gölü ve sulak alanlar çok olduğu için sadece beyaz leylek değil, karaleylek ve balıkçıl gibi türler de çok yaşıyor" şeklinde konuştu.

Yuvalarda yılan ziyafeti, görsel şölen

Leylekler Vadisi'nin yer aldığı Yeşildağ Mahallesinin sakinlerinden Osman İltar da, leylekler vadisinde bugünlerde adeta bir şölen yaşandığını söyledi. Mart ayında bölgeye gelen leyleklerin çiftleşip yavrulamasının ardından yavruların büyümeye başladığını ve anne ve babalarının ise onları beslemek için yoğun bir telaş içerisine girdiğini anlatan İltar, "Yuvaların şenlenme sebebi şu an hasat zamanı olduğu için. Biçerdöverler ekinleri biçtikleri için şu an biçerdöverlerin etrafında onlarca leylek hep birden etrafa dolaşıyor. Buradan yuvalara yiyecek taşınıyor. Ayrıca, bir yandan da yavrular yuvalarda uçuş talimi yapıyorlar. Kanat çırpıyorlar, hatta bazıları uçmaya da başladı. Ayrıca, yuvalarda bugünlerde yavruların yılan ziyafeti yaptığını da görebiliyoruz. Tarlaların etrafı leylek dolu" diye konuştu.