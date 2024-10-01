Lezita'nın Konsept Mağaza Yatırımları - Son Dakika
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Lezita'nın Konsept Mağaza Yatırımları

Lezita\'nın Konsept Mağaza Yatırımları

Lezita, Ankara'da ikinci konsept mağazasını açarak Türkiye genelinde yayılmayı hedefliyor.

01.10.2024 17:22
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TÜRKİYE'nin önde gelen piliç eti markalarından Lezita, müşterileriyle etkileşimini arttırmak hedefiyle hayata geçirdiği konsept mağaza projesi kapsamında yatırıma devam ediyor. İkinci şubeyi Ankara Batıkent'te açan Lezita, konsept mağazalarını tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor.

Lezita uluslararası gıda markası olma vizyonunun bir parçası olan konsept mağaza projesi kapsamında ikinci mağazasını Ankara'da açtı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, konsept mağazaları tüketiciyle etkileşim kurdukları alanlar olarak konumlandırdıklarını söyledi. Ergül, "Müşterilerimize farklı bir deneyim sunduğumuz konsept mağazalarımızı tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mağaza açma taleplerini titizlikle değerlendiriyoruz" dedi.

Lezita Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar ise Ankara Batıkent'teki konsept mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, "Mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle en yenilikçi ürünlerle sofraları donatırken, hedef kitlemiz ile kurduğumuz iletişim sayesinde bugün sektörde en sevilen markalar arasında gösteriliyoruz. 'Hayatın Lezzeti' mottomuzla, hayatın tüm renklerini ürünlerimize taşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Yol haritamızı tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları belirliyor. Bu nedenle konsept mağazalar markamız için stratejik öneme sahip. Müşterilerimiz, Lezita ürün ailesinden geniş seçenekler sunduğumuz konsept mağazalarımızda bizi daha yakından tanıyor. Ayrıca lezzetlerimizi keşfedebilmeleri için, seçtikleri ürünleri hazırlatarak yerinde deneme fırsatı da sunuyoruz. İzmir Göztepe'deki ilk konsept mağazamız büyük ilgi görüyor. Ankara'da da aynı ilgiyi göreceğimize inancım tam. Mağazalarımızı kısa zamanda tüm illerimize yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Turizm, Güncel, Ankara, Son Dakika

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