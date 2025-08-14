LGS 2. Nakil Sonuçları Açıkladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.