LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Fen Lisesi Hayali Kuruyor - Son Dakika
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LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Fen Lisesi Hayali Kuruyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Muhammed Anıl Çelik, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmeyi istiyor. Gebze Mustafapaşa Ortaokulu öğrencisi Çelik, sınav sürecinde ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Baba Ramazan Çelik, oğlunun ilerleyen yıllarda emeklerinin karşılığını almasını temenni ettiğini söyledi. Okul Müdürü Alaybey Seymen ise öğrencisinin bilgisayar mühendisi olma hayaline gurur duyduklarını ifade etti.

01.07.2024 17:15
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Muhammed Anıl Çelik, hayalindeki fen lisesinde eğitim görmeyi istiyor.

Gebze Mustafapaşa Ortaokulu öğrencisi Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'da düzenlenen sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 352 öğrenci arasına girdi.

Çelik, AA muhabirine, ailesi ve öğretmenlerinin sınav sürecinde kendisine çok yardımcı olduğunu, süreci en güzel şekilde atlattığını söyledi.

Sınav sürecinde düzenli soru çözdüğünü anlatan Çelik, hayali olan TÜBİTAK Fen Lisesi veya ENKA Fen Lisesi'ne yerleşmek istediğini kaydetti.

Baba Ramazan Çelik de kendileri için uzun maraton olan sürecin olumlu sonucunu aldıklarını belirterek, oğlunun ilerleyen yıllarda emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Okul Müdürü Alaybey Seymen de öğrencisinin bilgisayar mühendisi olmak istediğini, başarılarından dolayı kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Fen Lisesi Hayali Kuruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenci Fen Lisesi Hayali Kuruyor - Son Dakika
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