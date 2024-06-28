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LGS'de Burdur'dan 2 Türkiye birincisi çıktı

BURDUR - 2 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının sonuçlarına göre Burdur'dan 2 Türkiye birincisi çıktı.

2 Haziran tarihinde yapılan ve 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin başvuru yaptığı Liselere Geçiş Sistemi Sınavı(LGS)'na yüzde 95,61 oranla 992 bin 906 aday katılım sağlanmıştı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluştan 155 dakikalık sınavda öğrenciler liselere geçiş yapabilmek için ter dökmüştü. Bugün açıklanan sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

Burdur'dan 2 şampiyon çıktı

LGS sınav sonuçlarına göre birinciliği paylaşan 352 öğrenciden 2'si Burdur'dan çıktı. Şehit Akif Altay Ortaokulu'nda okuyan Çağlayan Dinçtürk ve Özel Bahçeşehir Koleji'nde okuyan Irmak Göker 500 tam puan alarak zirveyi paylaştı. Burdur Valisi Türker Öksüz sınavda birinci olan iki öğrenciyi de makamında ağırlayarak tebrik etti. Bir süre öğrenciler ve öğretmenleri ile sohbet eden Vali Öksüz öğrencilere altın ve akıllı saat hediye etti.

Öğrencilerin başarıları ile büyük gurur yaşadığını belirten Vali Öksüz yaptığı açıklamada; "LGS sınavında ilimizi başarıyla temsil eden, şampiyon olarak çok büyük başarı elden eden öğrencilerimize büyük bir mutluluk ve gururla ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yaparak da öğretmenleri ve aileleri ile birlikte onlarla gurur duyuyoruz. Bu LGS sınavında 500 tam puan almak ve iki tane birinci çıkarmak ilimiz için son derece önemli bir başarıdır. Bu açıdan bu başarının elde edilmesinde emeği geçen önce öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Tabi ailelerinin ve okullarının da çok büyük bir emeği var, onları da kutluyorum." dedi.

"Bu başarıda BESTE projesinin büyük katkısı var"

Kasım ayında Burdur'da başlatılan Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi'nin alınan bu başarıda büyük katkısının olduğunu söyleyen Vali Öksüz; " Burdur elbette ki uzun yıllardır eğitimde başarıyı yakalamış, belli bir başarı grafiğini elde etmiş bir il. Bu anlamda adından söz ettiren, eğitim alt yapısı iyi olan bir şehir ama biz de BESTE projemiz ile eğitimde kaliteyi daha yükseltmek, akademik başarımızı arttırırken bir yandan da sosyal, sanatsal, mesleki anlamda da öğrencilerimizi daha üst seviyeye çıkartmak, onlara hakikaten milli, manevi ve ahlaki değerlere uygun yetiştirmek amacıyla bu projeyi ortaya koyduk. Ben öğrencilerimizin gayreti birinci planda olmak üzere bu projenin de bu başarıda etkili olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bizim BESTE projesi çerçevesinde yaptığımız deneme sınavlarına da giren ve orda başarı elde eden öğrencilerdi. Bunun da tesadüf olmadığını, çalışan öğrencilerin, gayret gösteren öğrencilerin doğru bir planlama ile aileleri, öğretmenleri ve bütün şehir olarak katkı gösterilirse başarıya ulaşılabilen bir durum olduğunu göstermiş olduk. Bundan dolayı da ben mutlu olduğumu ifade ederek öğrencilerimizi kutluyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Başarımı belirli bir düzende çalışmaya borçluyum"

LGS'de 500 tam puan alarak şampiyon olan öğrencilerden Irmak Göker; " Ben belirli bir düzende çalışıyordum. Çok fazla değil gerektiği miktarda çalıştım. Belirli bir düzene oturtunca olacağına inanıyordum zaten. Ben başarının belirli bir düzenden geldiğine inanıyorum. Bu düzenimi de devam ettireceğimi düşünüyorum. Meslek olarak tıp okumak istiyorum. Lise olarak da Burdur Bahçeşehir Koleji'nde devam etmeyi düşünüyorum. Üniversite olarak ise İstanbul Koç Üniversitesi'ne gitmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer LGS şampiyonu Çağlayan Dinçtürk ise; "Ben sınava yaz tatilinden itibaren çalışmaya başladım. Soru sayısına başta çok fazla tutmadım. Günde 90 soru gibi düşük bir rakam ile başladım. Yavaş yavaş alıştıkça daha da arttırarak gittim. Sınavdan önce ise biraz daha düşürdüm. Biraz daha dinleneyim sınav stresini azaltayım diye. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Annem de benim çalışmalarımı çok takip etti. Yeri geldiğinde arkadaşlarıyla dışarıya çıkmayıp benimle ders çalıştı. Başlarda günde bir iki saat sonraları ise beş altı saat da olsa çalışabildim. Aslında bütün sene düzenli bir şekilde çalışınca doğal olarak böyle bir başarı geliyor. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyorum. Üniversiteyi ise Almanya'da Münih şehrinde okumak istiyorum. Bölüm olarak ben makine mühendisliği ya da yapay zeka mühendisliği istiyorum. İleri ki yıllarda sınava girecek arkadaşlar başarı elde edebilmek istiyorlarsa çalışmaya sene başından itibaren başlasınlar. Benim çok arkadaşım vardı mesela son dönemlerde benden kat kat fazla çalışmaya başladılar ama benim gibi başarıya erişemediler. O yüzden önemli olan düzenli çalışmak. Yorulduklarını hissettiklerinde ise bıraksınlar. Çünkü yorulduktan sonra artık çözdüğünüz soruları anlamamaya başlıyorsunuz. Bunun da hiçbir faydası olmuyor boşuna çözmüş oluyorsunuz." dedi.