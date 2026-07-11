Tekirdağ\'da LGS\'de 500 tam puan alan öğrenci: Zaman yönetimi başarının anahtarı

Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ali Mete Yorgancıoğlu, başarısının mutluluğunu ailesiyle yaşıyor.

Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'ndan mezun olan Yorgancıoğlu, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

Yorgancıoğlu, AA muhabirine, başarısının en önemli anahtarlarından birinin ders çalışırken sosyal hayatından tamamen vazgeçmemek ve zamanını doğru planlamak olduğunu söyledi.

Sınava hazırlık sürecinde ilk dönemi yoğun çalışarak geçirdiğini belirten Yorgancıoğlu, ikinci dönemde temposunu bir miktar düşürmesine rağmen planlı çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Soruları acele etmeden tek tek çözdüğünü anlatan Yorgancıoğlu, cevap anahtarının yayımlanmasının ardından aklında kalan soruları kontrol ettiğini ve tümünün doğru olduğunu gördüğünü söyledi.

Yorgancıoğlu, başarı için öğrencilerin kendilerini sosyal yaşamdan izole etmemesi gerektiğini dile getirerek, "Sınavın son gününe kadar çalışmaya devam ettim. Sadece zaman yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Ben ders çalışırken arkadaşlarımla da vakit geçirdim, dışarı da çıktım. Hem bunları yapıp hem de düzenli çalışabilmek önemli. Kendini tamamen hayattan soyutlamak bence doğru değil. Bunu dengeleyebilenler başarılı olabiliyor." dedi.

Tercih döneminde öğretmenleriyle görüşerek karar vereceğini belirten Yorgancıoğlu, hedeflediği liseler için hazırlık yaptığını ifade etti.

Anne Yasemin Yorgancıoğlu da okul müdürü ve öğretmenlere oğlunun sınava hazırlık sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yorgancıoğlu, oğullarının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Tam puan almasını bekliyorduk. Okulu ve öğretmenleri de bu başarıya inanıyordu. Sonucu görünce çok mutlu olduk. İnşallah vatanına ve milletine faydalı bir evlat olur." diye konuştu.