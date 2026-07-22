LGS'de tam puan alan Emir Kağan Çakır hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS'de tam puan alan Emir Kağan Çakır hedeflerini açıkladı

LGS\'de tam puan alan Emir Kağan Çakır hedeflerini açıkladı
22.07.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Emir Kağan Çakır, Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumak istiyor. Başarısında ailesi ve öğretmenlerinin katkısını vurgulayan Çakır, teknolojiden uzak durup sistemli çalıştığını belirtti.

Kütahya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Emir Kağan Çakır, öğrenimini Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde sürdürmeyi hedefliyor.

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul??????? bölümünden mezun olan 14 yaşındaki Çakır, AA muhabirine, başarı sağlamasında ailesinin ve öğretmenlerinin büyük katkıları olduğunu söyledi.

Öncelikle bu puanı alabilmek için bol bol soru çözdüğünü belirten Çakır, "Teknolojiden oldukça uzaklaşmaya çalıştım. Akıllı telefonu bırakarak tuşlu telefona geçtim. Denemelerde yaptığım yanlışların üzerine gidip bunları hocalarıma danıştım. Yanlış yaptığım konuları sürekli analiz ettim." dedi.

Çakır, sistemli bir çalışma sonucunda başarıyı yakaladığını aktardı.

"Hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum"

Baykar Fen Lisesi ya da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenimine devam etmeyi düşündüğünü dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

"Baykar Fen Lisesi için sınava girdim. Orası olmazsa??????? ikinci tercihim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak. Bu okulu tercih etmemin sebebi hem akademik hem de milli ve manevi değerlerimi geliştirmek istiyorum. Ortaokulda da aynı okulda okuduğum için imam hatip ruhu çok güzel. Üniversiteyi de bitirdikten sonra vatanıma milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum."

Öğretmen olan anne Ayşe Çakır da oğluna her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını, öğretmenlerinin de katkısıyla teknolojik aletlerden uzak durarak başarıyı sağladığını vurguladı.

Polis memuru baba İsmail Çakır ise matematik öğretmeni olan eşinin oğluyla daha çok ilgilendiğini, bir baba olarak da oğlunun başarısı için üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Kütahya, Güncel, Emir, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de tam puan alan Emir Kağan Çakır hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:16:53. #.0.2#
SON DAKİKA: LGS'de tam puan alan Emir Kağan Çakır hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.