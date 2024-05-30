LGS Merkezi Sınavı 2 Haziran'da Yapılacak - Son Dakika
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LGS Merkezi Sınavı 2 Haziran'da Yapılacak

LGS Merkezi Sınavı 2 Haziran\'da Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacağını açıkladı. Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak. Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

30.05.2024 16:03
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacağını açıkladı.

MEB'den 2 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin yapılan açıklamada, "Sınava girmek isteyen 8'inci sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler. Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezi sınava girme zorunluluğu bulunmuyor. LGS merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı" denildi.

'SINAVIN KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacağı belirtilerek, "Aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8'inci sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak" ifadelerine yer verildi.

'SORULARI GÖREN HERKES MATBAADA KALACAK'

Soru hazırlama çalışmalarının ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan güvenlikli alanda yapıldığı kaydedilerek, "Hazırlanan sorular, alan ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi. Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav görevlileri, yer alacak soruları gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak" ifadeleri kullanıldı.

'8'İNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARI ESAS ALINDI'

Sınav sorularının da ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi.

'SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK'

Açıklamada, öğrencilerin fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile sınava alınacağı vurgulanarak, "LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek. Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak" denildi.

Kaynak: DHA

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