LGS Merkezi Sınavı Tamamlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi

ANKARA - Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da sona erdi.

LGS çerçevesinde merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı. Sınavın sözel alanda ilk oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru soruldu. 11.30'da başlayan ikinci oturumda ise öğrenciler, matematik ve fen bilimleri sorularından oluşan sayısal alanda toplam 40 soru soruldu. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

"Matematik baya zorladı, ilgim var yapabiliyorum ama zor olduğunu düşünüyorum"

Sınavının çok iyi geçtiğini söyleyen öğrenci Murat Emir Bolat, "Baya zordu ama elimden geldiği kadarını yaptım. Benim için iyi geçti. İnşallah hedefi tutturacağım. Matematik baya zorladı, ilgim var yapabiliyorum ama zor olduğunu düşünüyorum. Türkçe kolaydı, yapabildim. Paragrafları kısaydı, ben yapabildiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bütün çocuklarımız için hayırlısı olur"

Kızının sınavda olduğu esnada okul bahçesinde kızını bekleyen veli Sinan Işıkçı ise Babalar Gün kutlamasının kendileri için yeni başladığını dile getirerek, "Bu zamana kadar bekledik. Onlardan daha çok stresliydik. İnşallah bütün çocuklarımız için hayırlısı olur. İstedikleri yerleri tercih ederler, kazanırlar. Bütün veliler de bizim gibi stresliydi. Herkes için kolay olur, inşallah iyi yerleri kazanırlar. Kızımın Fen Lisesi hedefi var, inşallah olur" dedi.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.