LGS Sınavı Sonuçlandı, Öğrenciler Matematik ve Fen Sorularında Zorlandı

Güncel

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, saat 12.50'de sona erdi. İki oturum şekline gerçekleşen sınava 8'inci sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler, sınav bitiminde genel olarak matematik ve fen sorularında zorlandıklarını dile getirdi.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan sınavın iki oturumdan oluştu.

Sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Sınav bitiminde ANKA Haber Ajansı'na konuşan öğrencilerin birçoğu, sayısal derslerde zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin her biri farklı alanlarda başarılı olduklarını ifade ederek, sınav yükünü attıkları için rahat bir yaz tatili geçireceklerini belirtti.

LGS merkezi sınav sonuçları ise 28 Haziran Cuma günü www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.