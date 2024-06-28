LGS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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LGS Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti ve 1 milyon 38 bin 544 öğrenciden 992 bin 906'sı sınava katıldı. LGS yerleştirme kılavuzuna göre, 2 bin 525 liseye öğrenci yerleştirilecek ve bu okulların kontenjanı 203 bin 638 olarak belirlendi. Lise tercih süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek ve yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

28.06.2024 10:05
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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