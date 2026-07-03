Lhasa\'da Geshe Lharampa Sınavı Yapıldı

LHASA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da bulunan Drepung Manastırı'nda, Geshe Lharampa unvanı için ön değerlendirme sınavı gerçekleştirildi.
Sınava katılan farklı manastırlardan 13 rahip, Geshe Lharampa unvanına yönelik değerlendirme sürecinin ilk aşamasını tamamladı.
Tibet dilinde "aydın" anlamına gelen Geshe Lharampa, modern eğitim sistemindeki doktora derecesine denk kabul edilen Tibet Budizmi'nin en yüksek akademik unvanıdır.
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