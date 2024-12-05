Li'nin Ebru Sanatıyla Kültürel Buluşması - Son Dakika
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Li'nin Ebru Sanatıyla Kültürel Buluşması

Li\'nin Ebru Sanatıyla Kültürel Buluşması

Li Xintong, ebru sanatıyla Türk ve Çin kültürlerini birleştiriyor, atölyeler düzenliyor.

05.12.2024 19:24
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İSTANBUL, 5 Aralık (Xinhua) -- Li Xintong, 2007 yılında Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an şehrinden İstanbul'a taşınmasının ardından kadim Türk kağıt süsleme sanatlarından ebru sanatı ile tanıştı.

İlk kez televizyonda görerek bu sanatın güzelliğinden etkilenen Li, ebru dersi almaya başladı.

Yedi yıllık özverili bir çalışmanın ardından ustalık belgesini alan Li, geleneksel Çin kıyafetleri ve karakterleri gibi Çin unsurlarını eserlerine yansıtarak, iki kültürün benzersiz uyumunu ortaya koydu.

Li, atölyesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Sanatın derinliklerine indikçe, ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark ediyorsunuz" dedi.

Bir ebru eseri, doğal boyaların içine kitre eklenmiş suyun üzerine dikkatlice serpilip fırçalanmasının ardından oluşan canlı ve sarmal desenlerin kağıt ya da kumaşa geçirilmesiyle yapılır.

Ünlü Türk ebru ustası ve yazar Yavuz Tiryaki, bu kadim sanatta ustalaşmanın yıllar süren bir çalışma, eğitim ve geleneksel yöntemlerle derin bir bağ gerektirdiğini söyledi.

Tiryaki, ebru sanatının karmaşık desenlerinin yalnızca yaklaşık 500 yıldır kullanılan sığır ödü gibi doğal malzemeler kullanılarak oluşturulabileceğini belirtti.

Li, "Üzerinde desenin oluşturulacağı sulu çözeltinin hazırlanması, kıvamı ve renklerin elde edilmesi hiç kolay değildir ve bu zanaatın yüzde 70 ila 80'ini bu işler oluşturur" dedi.

Tarihçiler ebrunun Uzak Doğu'da ortaya çıktığına ve Osmanlı döneminde tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'ye getirildiğine inanıyor. Nesilden nesile aktarılan bu sanat, UNESCO'nun dünya somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Türkiye'de ebru sanatında ustalaşan Li, sık sık Çin'e giderek bu sanatla ilgilenen Çinlilere atölye çalışmaları ve çevrimiçi dersler sunuyor. Li böylece kültürel alışverişi teşvik ediyor ve uzmanlığını paylaşıyor.

Li'nin eserlerine yönelik artan ilgi Türk medyasının da dikkatini çekmiş ve Li, eşsiz eserlerini Türk halkına sergilemeye davet edilmiş.

Li, "İpek Çin yelpazesi, narin bir ipek eşarp, küçük bir şemsiye ve minyatür bir kağıt şemsiye gibi unsurları eserlerimde kullanarak çeşitli düzenlemeler yaptım. Türk sanatseverler eserlerimdeki Çin'e ait bu unsurları çok beğendiler ve çok güzel buldular. Hayranlıklarını ifade etmek için sık sık aradılar" diye konuştu.

Li'nin ebru hocası, 20 yılı aşkın tecrübesiyle bu sanatta önde gelen bir uzman olan Erol Çağlar. Çağlar da yıllardır Li'nin ebru tutkusuna tanıklık ediyor ve onun bu sanata olan bağlılığını takdir ediyor.

Çağlar, "Çin'den de diğer ülkelerden de öğrencilerim var. Bunların arasında en adanmışların Çinli öğrencilerim olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Çağlar, "Li'nin ebruya duyduğu derin hayranlık, yıllar boyunca gösterdiği sarsılmaz bağlılıkta açıkça görülüyor. Sanata bağlılığı ve sanatta ustalaşma ve gelişme tutkusu hiç azalmadı" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Li'nin Ebru Sanatıyla Kültürel Buluşması - Son Dakika

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