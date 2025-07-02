Li Qiang BRICS Zirvesi'ne Katılacak

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Başbakanı Li Qiang'ın, davet üzerine 5-8 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan 17. BRICS Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında Li'nin, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin daveti üzerine 9-10 Temmuz tarihleri arasında ise Mısır'a resmi ziyarette bulunacağını da belirtti.
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