Li Qiang Gyirong\'da Heyelan İncelemesi

GYİRONG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Xigaze'nin heyelan felaketinden etkilenen Gyirong ilçesine gitti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in talimatıyla afet sonrası kurtarma ve acil durum müdahale çalışmalarına öncülük edecek olan Li, bölgede incelemelerde bulundu.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde 5 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor.