LİANYUNGANG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde bulunan Çin-Kazakistan (Lianyungang) Lojistik İşbirliği Üssü'nden pazartesi günü Özbekistan'a doğru yola çıkan otomotiv yedek parçaları yüklü tren, üssün faaliyete geçmesinden bu yana elleçlenen 8.000'inci uluslararası yük treni oldu.
Son Dakika › Güncel › Lianyungang'dan 8.000'inci Yük Treni - Son Dakika
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