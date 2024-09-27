Liberman'dan Lübnan için Tampon Bölge Çağrısı

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İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan sınırları içinde 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge kurulması çağrısında bulundu.

Liberman, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese dair duydukları tüm hikayelerin dezenformasyondan ibaret olduğunu ifade etti.

"Önceden güvenlikle ilgili 3 planımız vardı ama bunların hiçbiri hayata geçirilemedi. O nedenle şu an Lübnan sınırları içinde oradan gelen saldırıların durması için 10 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulmalıdır." ifadesini kullanan Liberman, bu bölgede yer alan tüm Lübnan köylerinin de yıkılması gerektiğini savundu.

Liberman, "Rıdvan Gücü ile Hizbullah'ın Celil'i işgal etme planlarına" ancak Lübnan içlerinde 10 kilometrelik alanda kontrolün sağlanmasıyla engel olunabileceğini savundu.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 773 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.