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Liberman, Lübnan'ın güneyinin İsrail tarafından işgal edilmesini istedi - Son Dakika
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Liberman, Lübnan'ın güneyinin İsrail tarafından işgal edilmesini istedi

İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden saldırılar düzenlediğini savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu. Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen saldırılardan etkilendiğini belirterek, Lübnan'ın bunun bedelini ödemesi gerektiğini iddia etti. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney kesimini kapatmasını ve Hizbullah'ı püskürtmesini öneren Liberman, bu sürecin 50 yıl sürse dahi yapılmasını istedi.

Liberman, Lübnan\'ın güneyinin İsrail tarafından işgal edilmesini istedi
01.01.2024 - 21:29,
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Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden "saldırdığını" savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin haftalık toplantısında konuşan Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen "saldırılardan etkilendiğini" belirterek, Lübnan'ın bunu "toprakla ödemesi" gerektiğini iddia etti.

Liberman, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney kesimini "kapatmasını" önererek, Hizbullah'ı kuzeye doğru "püskürtmesi gerektiğini" söyledi.

Bu sürecin "50 yıl sürse dahi yapılmasını" isteyen Liberman, "(Lübnan'daki) Litani Nehri ve İsrail arasındaki bölge tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olmalı." ifadesini kullandı.

Liberman, "Toprağımıza katmayacağız, yerleşim inşa etmeyeceğiz, ancak Beyrut'taki hükümet kendi egemenliğini nasıl uygulaması gerektiğini anladığında topraktan çekileceğiz." yorumunda bulundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 137 Hizbullah mensubu yaşamını yitirirken, çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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