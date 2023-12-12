Liberya\'da çocukların yüzde 30\'u yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, gıda güvensizlik sorunları nedeniyle çocukların yüzde 30'unun yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Liberya Sağlık Bakanlığı Beslenme Direktörü Annette Davis, bakanlık tarafından yürütülen demografik sağlık araştırmasının ülkede 5 yaş altı çocukların yüzde 30'unun yetersiz beslendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

5 yaşın altındaki 37 binden fazla çocuğun gıda yetersizliği nedeniyle besin eksikliği çektiğine işaret eden Davis, ayrıca bebek bakımı için yeterli hazırlığı olmayan ergenlerin hamileliklerin de arttığını kaydetti.

Davis, gençlerin yüzde 32'sinden fazlasının hamile kaldığını aktardı.