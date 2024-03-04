Libya, Cezayir ve Tunus Liderleri Üç Ayda Bir Toplantı Düzenleme Kararı Aldı

Libya, Cezayir ve Tunus liderleri, ülkeleri arasındaki güvenlik ve ekonomik sorunların aşılmasına yönelik her üç ayda bir toplantı düzenleme kararı aldı.
Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir'deki 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.
Görüşmede, Filistin meselesindeki son gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.
Menfi, Tebbun ve Said, ülkeleri arasındaki güvenlik ve ekonomik sorunların aşılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması ve birleştirilmesi için her üç ayda bir toplantı kararı aldı.
Üç lider, ilk toplantıyı ramazan ayından sonra Tunus'ta yapmayı kararlaştırdı.
Libya, Cezayir, Tunus, Fas ve Moritanya 1989'da vize serbestiyeti, güvenlik koordinasyonu ve çeşitli alanlarda ortak politikalar belirlemek üzere Arap Mağrip Birliğini kurmuştu. Ancak çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle birlik kuruluş amacını yerine getirecek bir fonksiyon kazanamadı. Tunus'ta 1994'te yapılan zirveden bu yana, liderler düzeyinde bir zirve düzenlemedi.
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