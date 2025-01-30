Libya'da 263 Göçmen Serbest Bırakıldı

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TRABLUS, 30 Ocak (Xinhua) -- Libya Başsavcılığı, ülkenin doğusundaki Calu kentinde bir suç örgütü tarafından fidye için alıkonulan 263 göçmenin serbest bırakıldığını duyurdu.

Başsavcılığın çarşamba günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Ceza Soruşturma Dairesi yetkilileri, ailelerini fidye ödemeye zorlamak amacıyla 263 yasadışı göçmenin alıkonulmasına ilişkin soruşturma yürütmüştür" ifadesi yer aldı.

Açıklamada suç örgütünün iki üyesinin tutuklandığı ve geri kalan üyelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, Somali ve Eritre vatandaşı olan göçmenlerin, alıkonuldukları süre boyunca örgüt tarafından acımasızca işkencelere maruz bırakıldığını ve her birinden 10.000-17.000 dolar arasında fidye talep edildiğini kaydetti.

Suç örgütünün, Libya'da insan kaçakçılığı ve yasadışı göç operasyonlarının yanı sıra göçmenlere yönelik işkence, insanlık dışı muamele ve alıkoymalara da karıştığı belirtildi.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana ülkede görülen güvensizlik ve kaos ortamı nedeniyle çoğu Afrikalı olmak üzere çok sayıda göçmen, Akdeniz'i Libya üzerinden geçerek Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl şimdiye kadar 1.806 göçmenin yakalanıp Libya'ya geri gönderildiğini, 32 göçmenin ise orta Akdeniz güzergahını kullanırken hayatını kaybettiğini açıkladı.