Libya'da Geri Getirilen Tarihi Eserler Sergilendi

Güncel

Libya'da, ülkenin doğusundan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan ve yürütülen hukuki süreçlerin ardından geri getirilen tarihi eserler sergilendi.

Başkent Trablus'taki Libya Eski Eserler Dairesinde, ABD, İtalya ve Fransa'ya kaçırıldıktan sonra ülkeye getirilen 5 tarihi eserden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Libya Eski Eserler Dairesi Başkanı Muhammed Ferac, serginin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin Libya'nın doğusundaki tarihi Sirenayka bölgesinden yurt dışına kaçırıldıktan sonra ülkeye getirilen eserler olduğunu söyledi.

Tarihi eserlerin ABD, Fransa ve İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçırıldığını ve bu ülkelerdeki gümrük ve limanlarda yakalandığını kaydeden Ferac, ülkesi ve söz konusu ülkeler arasındaki anlaşmalar çerçevesinde bu tarihi eserlerin Libya'ya geri getirildiğini aktardı.

Ferac, eserlerin çoğunun Antik Yunan dönemine ait olduğunu ve MÖ 4 ve 2. asırlardan kalma eserler olduğunu belirtti.

Serginin açılışına Libya Siyasi İşler ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ile ABD, Fransa ve İtalya'nın Trablus Büyükelçilikleri yetkilileri de katıldı.

Açılışta ayrıca, ABD ve Libya arasında kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesine ilişkin 2017'de imzalanan mutabakat zaptının süresi 2027'ye kadar uzatıldı.

Mutabakat zaptının uzatılmasına ilişkin belgeyi Libya Eski Eserler Dairesi Başkanı Ferac ile ABD Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeremy Berndt imzaladı.