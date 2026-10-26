Libya'da günlük 1.415.800 metreküp kapasiteli Reşad doğalgaz sahası hizmete girdi - Son Dakika
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Libya'da günlük 1.415.800 metreküp kapasiteli Reşad doğalgaz sahası hizmete girdi

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Libya\'da günlük 1.415.800 metreküp kapasiteli Reşad doğalgaz sahası hizmete girdi
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Libya Ulusal Petrol Şirketi, günlük yaklaşık 1.415.800 metreküp üretim kapasiteli Reşad doğalgaz sahasının hizmete girdiğini açıkladı. Brega'nın güneyindeki sahanın elektrik santralleri ve sanayi sektörlerinin ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.

TRABLUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Libya'da günlük yaklaşık 1.415.800 metreküp üretim kapasitesine sahip Reşad doğalgaz sahası hizmete girdi.

Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mesud Süleyman, pazar günü yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki kıyı kenti Brega'nın güneyinde bulunan sahanın açılışının, ülkenin Brega Limanı'ndan 65 yıl önce gerçekleştirdiği ilk petrol ihracatının yıldönümüne denk geldiğini belirtti.

Doğalgaz arzını artıracak sahanın, ülkedeki elektrik santralleri ile sanayi sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket, kapsamlı bakım çalışmalarının ardından Brega rafinerisinin yeniden faaliyete geçtiğini de açıkladı. Sirte Körfezi kıyısında bulunan Brega, karayolu yolculuğuyla Trablus'un yaklaşık 700-750 kilometre doğusunda yer alıyor.

Libya, özellikle elektrik üretiminde iç talebi karşılamak ve enerji ihracatını desteklemek amacıyla doğalgaz üretimini artırmaya çalışıyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin raporuna göre, ülkenin doğalgaz üretimi 2025 yılında 25.570.112.473 metreküpe ulaşırken, bunun 17.924.563.893 metreküpü iç pazarda tüketildi.

Kaynak: Xinhua
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