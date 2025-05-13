Libya'da Güvenlikte Yeni Düzenlemeler

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta yaşanan olayların ardından güvenlik birimleriyle ilgili bir dizi yeni karar aldı.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin güvenliğin sağlanmasının tamamen devletin düzenli kurumlarının (Polis ve askerin) sorumluluğunda olmasına yönelik çıkardığı kararnameler hakkında bilgi verildi.

Bu kararnamelere göre, cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin izlenmesi için İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi başkanlığında bir komisyon kurulduğu ve bu komisyona tüm cezaevi ve gözaltı merkezlerine girme yetkisinin verildiği kaydedildi.

Komisyonun gözaltı işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyeceği ve savcılık ile yargı organlarının talimatlarının uygulanmasını sağlayacağı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı'dan bir temsilcinin de yer alacağı komisyonun hukuki dayanağı olmayan gözaltı ve tahliye kararlarını inceleyeceği ifade edildi.

Çeşitli güvenlik kurumlarında değişiklikler

Ülkedeki önemli kurum ve tesislerin güvenliğinden sorumlu güvenlik teşkilatı Tesis ve İşletmeler Güvenlik Biriminin de İçişleri Bakanlığına bağlandığı belirtildi.

Adli Polis Teşkilatı yapısı içerisindeki Harekat ve Adli Güvenlik Daire Başkanlığı'nın ilga edildiği, İç Güvenlik Teşkilatının başına da Mustafa el-Vuheyşi'nin atandığı belirtildi.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara güvenlikleri için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara vermişti.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.