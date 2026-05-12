Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'nın batısındaki Abdulhamid Dibeybe hükümetini temsil eden isimler ile doğudaki Halife Hafter tarafını temsil edenler Tunus'ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
UNSMIL'dan yapılan açıklamada, misyonun Tunus ofisinde gerçekleşen toplantının verimli geçtiği kaydedildi.
Toplantıda seçimlerin yasal çerçevesinin belirlenmesine ilişkin yapıcı görüşmeler yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Katılımcılar bu olumlu ivmeyi sürdürme ve haziran ayı başında yeniden toplanma konusunda anlaştılar."
Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerin uzun yıllar sonra doğrudan bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ilki 29 Nisan'da İtalya'da yapılmıştı.
Toplantıda tarafların Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığı kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Libya'da İki Taraf Tunus'ta Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?