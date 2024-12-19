Libya'da İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Libya'da İstişare Toplantısı

Buznika'daki toplantıda Libya krizi için barışçıl çözüm ve iletişim vurgulandı.

19.12.2024 21:20
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Fas'ın Buznika kentinde düzenlenen Libya istişare toplantısında, krize barışçıl bir çözüm bulmak ve bölünmüş egemen kurumları birleştirmek için ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi (DYK) arasında sürekli iletişimin gerekliliği vurgulandı.

TM ile DYK arasındaki istişare toplantıları ikinci ve son gününde Fas'ın kuzeyindeki Buznika şehrinde yapıldı.

Toplantıdan sonra yayımlanan sonuç bildirisinde, krize barışçıl bir çözüm bulmak ve bölünmüş egemen kurumları birleştirmek için iki konsey arasında sürekli iletişimin gerekliliğini vurguladılar.

Bildiride, Libya'daki çözüm, geçiş aşamalarının sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanmasının, Libyalıların özgür ve adil seçimler yapması suretiyle gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.

Dün açıklanan anlaşmaya varıldığı ve anlaşmayla "en önemlisi seçim süreci olmak üzere" iki taraf arasında ortak çalışmalarla, çeşitli dosyaların belirli yollardan ele alınmasına başlanacağı aktarılan bildiride ayrıca yürütme otoritesi, kurumsal ve mali reform, güvenlik süreci ve ulusal uzlaşma dosyasının yeniden yapılandırılacağı ve kaynakların adil dağıtımı ve etkili yerel yönetim yoluyla kalkınma sağlanacağı ifade edildi.

Krizi barışçıl çözüme ulaştırmak ve bölünmüş egemen kurumları birleştirmek için iki taraf arasındaki iletişimin sürdürülmesi gerektiği vurgulanan bildiride, toplantıya ev sahipliği yaptığı için Fas'a teşekkür edildi.

Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Libya, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da İstişare Toplantısı - Son Dakika

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