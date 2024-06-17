Libya'da Kurban Bayramı'nda 1650 kişi yaralandı

Libya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 1650 kişi hastanelere tedavi için başvurdu.
Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Libya'nın çeşitli kentlerinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişi sayısı hakkında bilgi verildi.
Başkent Trablus, Misrata ve Bingazi kentlerinde bayramın ilk günü 1650 "acemi kasabın" hastanelere tedavi için başvurduğu kaydedildi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.
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