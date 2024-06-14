Libya'da Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor

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MUHAMMED SEMİZ/MUTEZ VENNAS - Libya'da 10 yılı aşkın süredir devam eden siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın her alanda kendini hissettirmesinin yanı sıra büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yetersizliği nedeniyle aşırı derecede yükselen kurbanlık fiyatları halkın bütçesini zorluyor.

Yerel üretimin talebi karşılamaması ve Libya'nın doğusundaki kentleri 9 ay önce vuran Daniel Kasırgası'nda çok sayıda hayvanın da telef olmasının kurbanlık fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarında etkili olduğu belirtiliyor.

Başkent Trablus'ta kurban pazarında AA muhabirine konuşan Abdurrauf bin Farah, yüksek kurban fiyatları nedeniyle bu yıl çoğu Libyalının kurban pazarından eli boş döndüğünü söyledi.

Önceki yıllara göre kurbanlık fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğini kaydeden Bin Farah, "İnsanlar bir aylık maaşlarının çok çok üstünde bir kurbanı nasıl alsın? Yüksek fiyatlar nedeniyle çoğu Libyalı bu yıl kurban kesemeyecek." ifadelerini kullandı.

Astronomik fiyatlara kurbanlık satılıyor

Libya'nın Bingazi kentinde kurbanlık almak için kurban pazarına çıkan Receb el-Akuri de pazarda en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının 2 bin dinar olduğunu, 1100 dinar maaşı olan bir Libyalının kurbanlık almasının mümkün olmadığını söyledi.

Bu yıl kurban bayramında aşırı fiyatlar nedeniyle çok sayıda Libyalının kurbanlık almaya gücünün yetmeyeceğini aktaran Akuri, "Bu gün pazarda 5 bin dinara (yaklaşık 1040 dolar) bir koyun satıldı. Kurbanlıklar Libya tarihinde görülmemiş şekilde astronomik fiyatlara alınıp satılıyor." diye konuştu.

Yüksek fiyatların temel sebebi hayvan arzının yeteri kadar olmaması

Libyalı ekonomist Ali el-Behlül de kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasının arkasındaki nedenleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ülkenin doğusunda ve batısında iki ayrı hükümet bulunduğunu, bu durumun ülke ekonomisine gereksiz bir yük bindirdiğini kaydeden Behlül, ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve enflasyon göz önünde bulundurulduğunda yüksek fiyatların garipsenmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvanda değil her alanda pahalılık olduğunu aktaran Behlül, "Yüksek fiyatların temel sebebini yerel pazarda hayvan arzının yeteri kadar olmaması olarak görüyorum. Hayvancılık az yapılıyor ve arzın az olması fiyatları yükseltiyor." dedi.

Daniel Kasırgası ülkenin büyük ve küçükbaş hayvan stokunu yok etti

Behlül, Libya'nın doğusunu 9 ay önce vuran ve 10 binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Daniel Kasırgası'nın ülkenin büyükbaş ve küçükbaş hayvan stokunun da önemli bir kısmını yok ettiğini ve bu durumun fiyatlara yansıdığını söyledi.

Fiyatlardaki aşırı artışı son dönemde ülkenin birçok kentinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yayılan şap virüsü nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olmasına da bağlayan Behlül, yem fiyatlarında sübvansiyon uygulanmaması ve hayvancılığa destek verilmemesini yerel piyasada arzın düşmesinin diğer bir sebebi olduğunu ifade etti.

Behlül, büyük ve küçükbaş fiyatlarındaki artışın önemli bir sebebinin de Libya dinarının döviz karşısında son dönemde kaybettiği değerle ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

Libya'daki bölünmüşlük

Libya'nın doğusu ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesinde tıkanıklığa neden oluyor.

Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken batısında BM'nin meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.