Libya'da Milletvekili Dırisi'nin Kaçırılması Kınandı - Son Dakika
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Libya'da Milletvekili Dırisi'nin Kaçırılması Kınandı

Ulusal Birlik Hükümeti, İbrahim ed-Dırisi'nin alıkonulma görüntülerini kınayarak uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

05.05.2025 16:51
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Mayıs 2024'te Bingazi'de kaçırılan ve daha sonra haber alınamayan Libyalı Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin basında yer alan görüntüleri üzerine kınama açıklaması yaptı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Dırisi'nin "aşağılayıcı alıkonulma" görüntülerine ilişkin derhal uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

"Ulusal Birlik Hükümeti, Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin ortaya çıkan ve suç teşkil eden alıkonulma videosunda yer alan aşağılayıcı görüntüleri kınıyor." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'in konuya ilişkin açıklama yapmaması eleştirildi.

Görüntüler Libya medyasında yer aldı

Libya medyasında Mayıs 2024'te Bingazi'de kaçırılan ve sonra haber alınamayan Libyalı Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin iç çamaşırları ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Videoda, Dırisi'nin boynuna zincir vurulmuş ve iç çamaşırlı bir halde olduğu ve yüzünde darp izleri görülüyor.

Dırisi, videoda ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve oğlu Saddam Hafter'e bir aile babası olduğunu söylüyor ve salıverilmeyi talep ediyor.

Libya medyasında yer alan videonun başında görüntülerin Dırisi kaçırıldıktan 5 gün sonra 22 Mayıs'ta çekildiği yazısı yer alıyor.

Bingazi Milletvekili Dırisi, 17 Mayıs 2024'te Bingazi kentinde kaçırılmış ve Libya medyasında Dırisi'nin Hafter karşıtı çeşitli açıklamalarda bulunmasının hemen ardından kaybolduğu haberleri yer almıştı.

Kaçırılmasının hemen ardından Temsilciler Meclisi (TM) olayı duyurmuş ve derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Milletvekili Dırisi'nin Kaçırılması Kınandı - Son Dakika

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