Libya'da Petrol Limanları Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Libya'da Petrol Limanları Yeniden Açıldı

Libya'da Merkez Bankası anlaşmazlığının ardından petrol sahaları ve limanlar tekrar faaliyete geçti.

03.10.2024 19:18
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Libya'da ülkenin doğusu ve batısındaki siyasi aktörlerin Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşmasının ardından "mücbir sebep" ilan edilen petrol sahaları ve limanlar açıldı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Merkez Bankası anlaşmazlığı döneminde kapatıldığını açıkladığı petrol sahaları ve limanların açıldığını duyurdu.

TM'nin atadığı Başbakan Hammad, mücbir sebep halinin kaldırılmasının, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin Libya Merkez Bankasına yeni yönetim atanmasıyla sonuçlanan çabalarının desteklenmesi çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Hammad, Merkez Bankası yöneticileri konusundaki anlaşmazlığın ardından 26 Ağustos'ta petrol sahalarında "mücbir sebep" ilan etmiş, ardından bazı petrol sahaları kapanmıştı.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini bildirmişti.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Temsilciler Meclisinde 30 Eylül'de yapılan oturumda, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa Belkasım'ın, yardımcı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verilmişti.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Petrol Limanları Yeniden Açıldı - Son Dakika

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