Libya'da petrol tesislerini kamikaze İHA ile hedef alan sabotaj hücresi çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da petrol tesislerini kamikaze İHA ile hedef alan sabotaj hücresi çökertildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus ve Zaviye'deki petrol depoları ile elektrik santraline kamikaze İHA'larla saldırı düzenleyen 5 kişilik sabotaj hücresini çökertti. Operasyonla hücrenin Güney Trablus Elektrik Santrali ve hayati tesislere yönelik planları boşa çıkarıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus ve Zaviye kentindeki petrol tesisleri ve elektrik santrallerini kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alan sabotaj hücresinin çökertildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığının aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bir hücreye operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, Trablus ve Zaviye'deki petrol depoları ile bir elektrik santraline kamikaze İHA'larla sabotaj düzenleyen 5 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Çökertilen hücrenin Güney Trablus Elektrik Santrali'ni, çeşitli hayati tesisleri, siyasi ve askeri yöneticileri hedef alma hazırlığında olduğu ve operasyon sonucunda hücrenin bu planlarının boşa çıkarıldığı aktarıldı.

Petrol ve elektrik tesislerine yönelik saldırıların münferit olaylar olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadarki veriler, ülkenin münferit olaylar veya rastgele eylemlerle karşı karşıya olmadığını, aksine tarafları, araçları ve hedefleri çoklu olan; altyapı, enerji kaynakları, petrol ve elektrik tesislerine sistematik şekilde darbeler indiren, geniş çaplı ve birbiriyle bağlantılı bir sabotaj planıyla karşı karşıya olduğunu doğrulamaktadır."

Yürütülen soruşturma kapsamında ülke içinde ve dışında çökertilen hücreyle bağlantılı herkesin istisnasız üzerine gidileceği ifade edildi.

Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde yer alan çeşitli petrol tesisleri ve elektrik santrallerine yönelik ağustos ayı başlarında kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, bir dizel tankı ile elektrik santralinde yangın çıkmıştı.

Başkent Trablus'ta da 3 Eylül'de havaalanı yolu üzerindeki petrol depolarına kamikaze İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt nakil boruları ile iki petrol tankı hasar görmüştü.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Tripoli, Savunma, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da petrol tesislerini kamikaze İHA ile hedef alan sabotaj hücresi çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:55:50. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da petrol tesislerini kamikaze İHA ile hedef alan sabotaj hücresi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement