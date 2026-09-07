Libya\'da petrol ve elektrik tesislerini hedef alan sabotaj ağına operasyonda 5 gözaltı

TRABLUS, 7 Eylül (Xinhua) -- Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin batısındaki Trablus ve Zaviye kentlerindeki petrol ve elektrik tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıkları iddia edilen organize sabotaj şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.

Hükümete bağlı "Hakomitna" adlı platform üzerinden pazar günü yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, Trablus'un güneyindeki bir elektrik santrali ile kritik tesisleri, siyasi, güvenlik ve askeri liderleri hedef almak gibi plan aşamasındaki bazı sabotajların da engellendiği belirtildi.

Olaya karışan diğer kişileri ve operasyonları planlayan, finanse eden veya destekleyen tarafların tespitine yönelik soruşturmalar sürüyor.

Hükümet, ilk soruşturmaların tamamlanmasının ardından saldırıya karışanların kimlikleri ve destekçileri de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı paylaşacağını kaydetti.

Son haftalarda Libya'nın batısındaki petrol ve elektrik tesislerini hedef alan saldırı ve sabotajlar, talebin arttığı yaz aylarında ülkenin elektrik şebekesi ve kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdı.