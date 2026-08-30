Libya'da Seçim Kanunları Üzerinde Anlaşma Sağlandı - Son Dakika
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Libya'da Seçim Kanunları Üzerinde Anlaşma Sağlandı

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Libya'nın doğu ve batısındaki 4+4 Komitesi, seçim yasaları için nihai anlaşmayı imzaladı.

Libya'nın doğusu ve batısındaki yetkililerden oluşan 4+4 Komitesi, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önünü açacak seçim kanunları konusunda nihai anlaşmayı imzaladı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığından 4 yetkili ile ülkenin batısındaki Ulusal Birlik Hükümetinden 4 yetkilinin, UNSMIL'ın Trablus'taki merkezinde bir araya geldiği belirtildi.

Tarafların seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardığı ve nihai anlaşma metnini imzaladığı kaydedilen açıklamada, anlaşmanın tam metnine de yer verildi.

Anlaşmaya göre, siviller??????? ve askerler devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilecek. Askerler, aday olmaları halinde "2023 tarihli 28 sayılı yasaya göre" görevlerinden istifa etmiş sayılacak.

Devlet başkanlığı seçimini kazanan adayın çifte vatandaşlığı varsa, yemin töreninden önce ikinci vatandaşlığından feragat etmesi gerekecek. Kazanan aday eğer ikinci vatandaşlığını sürdürmeye devam ederse devlet başkanlığı seçimleri yeniden yapılacak.

Ayrıca devlet başkanlığı seçimlerinde adaylardan birinin oyların yüzde 50+1'ini alması durumunda ikinci tura gidilmeyeceği belirtildi.

Anlaşmada, 2014 tarihli Temsilciler Meclisi Seçim Yasası'nın parlamento seçimleri için çerçeve yasa olarak kabul edildiği ve devlet başkanlığı ile milletvekili seçimlerinin 24 ayı geçmeyecek bir süre içinde yapılacağı ifade edildi.

Anlaşmada ayrıca Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve yardımcılarının belirlendiği aktarılarak söz konusu isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Libya'da seçimler yıllardır yapılamıyor

Libya'da yıllardır Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle seçimler yapılamıyor.

4+4 Komitesinin anlaşmaya varmasından önce Devlet Yüksek Konseyi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı, anlaşmanın Libya Siyasi Anlaşması'na aykırı olduğu ve bu nedenle geçersiz sayılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Seçim Kanunları Üzerinde Anlaşma Sağlandı - Son Dakika

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